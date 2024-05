Bezdetní Slováci nemajú nárok na plnohodnotný vdovský dôchodok. Poslanci nezahlasovali za odstránenie diskriminácie

Diskriminácia pri poberaní vdovského dôchodku neodstránia.

Diskrimináciu voči bezdetným ženám a mužom pri poberaní vdovského dôchodku neodstránia. Poslankyne za Progresívne Slovensko Simona Petrík a Lucia Plaváková sa o odstránenie pokúšali návrhom na zmenu zákona o sociálnom poistení. Ten poslanci v utorok 7. mája neposunuli do druhého čítania.

Takéto ženy a muži musia čakať až do dosiahnutia dôchodkového veku, aby mali opätovne nárok na výplatu vdovského dôchodku v prípade, že ich manžel/manželka zomrie. V súčasnosti majú nárok na vdovský a vdovecký dôchodok ženy a muži bez dieťaťa len v období dvoch rokov od smrti manžela/manželky a následne až po dosiahnutí dôchodkového veku.

„Cieľom je vrátiť do systému spravodlivosť aj pre bezdetné vdovy a vdovcov, ktoré a ktorí jediní aktuálne nemajú nárok na plnohodnotný vdovský a vdovecký dôchodok oproti ostatným ovdoveným osobám, a to tak, že bezdetné vdovy a vdovci by mali nárok na vdovský a vdovecký dôchodok od dovŕšenia 59. roku života,“ uviedli predkladateľky.