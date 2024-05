SNS chce stopnúť anonymné komentovanie. Používatelia by museli zverejniť citlivé súkromné údaje

Čo sa deje: Poslanci SNS predložili do Národnej rady SR návrh zákona, ktorý by na spravodajských portáloch znemožnil anonymné komentovanie článkov.

Národniari navrhujú, aby každý komentujúci najskôr overil svoje identifikačné údaje, a to napríklad fotokópiou občianskeho preukazu.

Médiá by tak museli vyžadovať meno a priezvisko komentujúceho, rodné číslo, adresu trvalého bydliska, štátnu príslušnosť a telefónne číslo, informujú Aktuality.sk.

Podľa odborníka na mediálne právo Tomáša Kamenca môže návrh zákona zasahovať do ľudských práv a je nerealizovateľný.

Prečo je to dôležité: Povinnosť overovať identitu by mohla byť v rozpore s právnymi normami na ochranu osobných údajov, ako sú napríklad nariadenia GDPR v Európskej únii.

Citát: „Ak prevádzkovateľ spravodajského webového portálu umožní na spravodajskom webovom portáli zverejňovanie komentárov ku komunikátom novinárskej povahy, je povinný vopred získať a overiť identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorej umožní zverejňovanie komentárov, na účel preukázania totožnosti tejto fyzickej osoby vo verejnom záujme,“ vysvetľuje SNS v návrhu zákona.

Širší kontext: Médiá podľa advokáta a odborníka na mediálne právo Tomáša Kamenca nemajú prístup k databázam, kde by overili, či sú informácie o komentujúcom pravdivé. „Neviem si predstaviť, akým spôsobom by médiá mohli overovať rodné číslo alebo dátum narodenia nejakého diskutujúceho. Ak diskutujúci nemá telefónne číslo, čo majú, preboha, spraviť?“ pýta sa Kamenec. Problém by nastal aj pri zahraničných čitateľoch.

Zákon zasahuje aj do súkromia a práva na ochranu osobných údajov. „Ak si predkladateľ predstavuje skutočné fotografie občianskeho preukazu, tak to považujem za mimoriadne závažné a problematické. Toto sa mi zdá úplne za čiarou,“ komentoval advokát. Jedným z argumentov národniarov je, že v prípade, ak by komentujúci spáchal trestný čin, tak by jeho základné údaje mohli poskytnúť polícii. Podobnú reguláciu plánuje koalícia zaviesť aj na sociálnych sieťach ako Facebook či Twitter.