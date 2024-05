KĽDR poslala do Južnej Kórey špeciálne balóny. Naplnili ich letákmi a odpadkami

Prečo je to dôležité: Posielanie balónov cez hranice je provokáciou, ktorá môže zvyšovať napätie medzi oboma krajinami. Takéto činy môžu viesť k eskalácii konfliktov a zvýšenému vojenskému napätiu v oblasti.

Širší kontext: Severokórejskí prebehlíci v Južnej Kórei a konzervatívni aktivisti už roky posielajú letáky do KĽDR prostredníctvom balónov, aby povzbudili tamojších obyvateľov na prípadné povstanie proti režimu v Pchjongjangu.



KĽDR sa proti tejto propagandistickej kampani ohradila v obave, že prílev informácií zvonka by mohol predstavovať hrozbu pre jej vodcu Kim Čong-una. Severná Kórea opakovane vyzvala na ukončenie letákovej kampane. Táto otázka je už dlho zdrojom napätia medzi oboma krajinami.

Keď chceš vedieť viac, prečítaj si tieto články:

North Korea has dropped some 260 balloons carrying rubbish to the South, prompting authorities to warn its residents to stay indoors.



South Korea's military cautioned the public against touching the balloons and the plastic bags as they contain "filthy waste and trash".



🧵1 pic.twitter.com/x671hUb4Zk