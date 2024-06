Putin hovorí o zbrojení tretích krajín. Chce im poskytnúť zbrane dlhého doletu, aby zaútočili na „západné ciele“

Čo sa deje: Vladimir Putin uviedol, že Moskva by mohla poskytnúť zbrane dlhého doletu tretím krajinám.

Ruský prezident Vladimir Putin v stredu skritizoval dodávky zbraní dlhého doletu Západom na Ukrajinu a vyhlásil, že Moskva by mohla podobnými zbraňami vyzbrojiť aj iné krajiny a zaútočiť na západné ciele.

Tento komentár prišiel po tom, ako niekoľko západných krajín vrátane Spojených štátov dalo Ukrajine zelenú na údery na ciele v Rusku, čo Moskva označila za vážny omyl.

Šéf Kremľa zároveň odmietol názory, že Rusko plánuje zaútočiť na členov NATO, a označil ich ako „hlúposti“.

Prečo je to dôležité: Rusko zaútočilo na Ukrajinu pred viac ako dvomi rokmi. Napätie z vojny eskaluje aj za hranicami týchto dvoch štátov. Argument o poskytovaní striel s dlhým dostrelom tretím krajinám je jednou z reakcií na stupňovanie napätia.

Citát: „Ak si niekto myslí, že je možné dodať takéto zbrane do vojnovej zóny, aby zaútočili na naše územie a spôsobili nám problémy, prečo by sme nemali právo dodať zbrane rovnakej triedy do regiónov sveta, kde dôjde k úderom na citlivé objekty týchto (západných) krajín,“ povedal Putin.



Širší kontext: Putin varoval, že dodávky zbraní zo Západu na Ukrajinu sú „veľmi negatívnym krokom“. Reagoval tak v súvislosti s rozhodnutím, ktorým západné krajiny povolili Ukrajine použiť nimi dodané ďalekonosné zbrane na útoky na ruské územie.

Ruský prezident Vladimir Putin. Zdroj: TASR/AP

