ZSSK oznámila novinky v cestovnom poriadku. Zákazníkom poskytnú tiché zóny či dámske kupé

Čo sa deje: Železničiari zavádzajú novinky, ktoré spríjemnia viacerým cestujúcim jazdu vlakom.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) oznámila viaceré novinky. Cestujúcich čakajú tiché zóny, dámske kupé vo vybraných expresných vlakoch, víkendový cyklovozeň na Oravu či predĺžené trasy vlakov na Horehroní.

Novinky začnú platiť od nedele (9. 6.).

Železničná spoločnosť okrem iného upozornila aj na zmeny z dôvodu rozsiahlej modernizácie železničnej trate.

Prečo je to dôležité: ZSSK týmto krokom ukazuje, že počúva svojich zákazníkov a snaží sa reagovať na ich potreby a preferencie. To zvyšuje spokojnosť cestujúcich a buduje pozitívny imidž spoločnosti.

Citát: „V aktualizovanom cestovnom poriadku sme zaviedli viacero noviniek, medzi ktoré patria cyklovozne na Orave, tiché zóny a dámske kupé v expresoch, ako aj predĺženie trás jedného páru zrýchlených vlakov na Horehroní. Verím, že tieto zmeny prispejú k tomu, aby sa cestovanie vlakmi ZSSK stalo ešte príjemnejším a komfortnejším,“ uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.

Širší kontext: V rámci zmien pribudnú vo vybraných expresných vlakoch na trase z Bratislavy do Košíc takzvané tiché zóny a dámske kupé. Označené budú piktogramom. ZSSK zároveň zaradí do štyroch vlakov, ktoré premávajú z Kraľovian do Trstenej a späť, cyklovozeň s 12 stojanmi. K dispozícii bude počas víkendov a sviatkov.



Predĺžený bude aj jeden pár zrýchlených vlakov na Horehroní. Vlaky nebudú končiť v Mlynkoch, ale pôjdu až do Margecian. Podľa ZSSK sa tak zlepší dostupnosť Horehronia pre cestujúcich aj z iných častí Slovenska.



Železničná spoločnosť sa pripravuje aj na Mariánsku púť v Levoči, počas ktorej vypraví extra vlaky. V sobotu 6. júla bude vypravených 13 párov osobných vlakov a v nedeľu 7. júla osem párov osobných vlakov. Zastavovať budú v Spišskej Novej Vsi a Levoči.



ZSSK upozornila aj na dočasné zmeny z dôvodu rozsiahlej modernizácie železničnej trate medzi Hronským Beňadikom, Novou Baňou a Žarnovicou. Cestujúcich rýchlika z Bratislavy do Banskej Bystrice na trase medzi Kozárovcami a Novou Baňou odvezie náhradný autobus.