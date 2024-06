Populárna česká letecká spoločnosť je na predaj. Cestovné kancelárie sa obávajú drahších zájazdov

Čo sa deje: Spoločnosť Smartwings je na predaj. Cestovné kancelárie sa obávajú, že na trhu vznikne monopol a zájazdy budú drahšie.

Česká letecká spoločnosť Smartwings je na predaj, upozorňuje TN Nova.

O spoločnosť majú záujem iné letecké veľmoci, ale aj firmy, ktoré podnikajú na českom trhu cestovného ruchu.

Cestovné kancelárie sa obávajú vzniku monopolu, na ktorý by potom mohli doplatiť aj ich klienti. Zájazdy by mohli byť následne drahšie.

Prečo je to dôležité: Smartwings je významným hráčom na trhu leteckej dopravy v Česku a jeho predaj môže mať výrazný dosah na ekonomiku vrátane pracovných miest, investícií a celkového hospodárskeho rastu.

Citát: „Smartwings priebežne dostávali a dostávajú ponuky na partnerstvo. Pre Smartwings je hlavným kritériom pri evaluácii akejkoľvek ponuky dosiahnutie maximálnych synergií a posun spoločnosti smerom k väčšiemu podielu na trhu,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Vladimíra Dufková.

Širší kontext: Po pandémii koronavírusu sa spoločnosti Smartwings darí. Majitelia zvažujú leteckú spoločnosť predať na český trh. V minulosti rokovali o predaji s izraelským dopravcom.

„Ak dôjde k tomu, že Smartwings kúpi niektorý z veľkých hráčov, určite to bude znamenať otrasy pre trh, pretože by vznikla veľká dominancia. Len ťažko by sa potom dalo hovoriť o tom, že to nie je niečo, čo by mohlo ostatných poškodiť,“ uviedol Jan Papež z Asociácie cestovných kancelárií ČR.