Mnohým slovenským dovolenkárom hrozí nešťastný scenár. Známa aerolinka oznámila, že možno zruší lety do Turecka

Čo sa deje: Česká aerospoločnosť, ktorá premáva z Košíc do Turecka, hrozí zrušením svojich letov.

Česká letecká spoločnosť Smartwings možno zruší lety do Antalye v Turecku.

Je to reakcia na zlú situáciu v kontexte meškajúcich letov tureckej letovej prevádzky.

Spoločnosť apeluje na európske kontrolné orgány, aby sa situáciou okamžite zaoberali, upozorňuje web Zdopravy.cz.

Prečo je to dôležité: Do tureckého mesta Antalya lietajú prostredníctvom Smartwings priame lety z Košíc. Momentálne sa nachádzame v dovolenkovej sezóne a Turecko je obľúbená destinácia mnohých Slovákov.

Citát:„Ak Eurocontrol nepristúpi k urýchlenej náprave v riadení európskeho vzdušného priestoru a nevyrieši s tureckými dispečermi správne riadenie lietadiel v tureckom vzdušnom priestore tak, aby nedochádzalo k zbytočným meškaniam a zdržiavaniu lietadiel pred pristátím alebo dokonca nútenému presmerovaniu lietadiel na náhradné letiská, budeme musieť zrušiť niektoré alebo všetky lety do Antalye v Turecku,“ upozornila hovorkyňa leteckej spoločnosti Vladimíra Dufková.

Širší kontext: V dôsledku nedostatočného riadenia letovej prevádzky v Turecku dochádza k narušeniu letových plánov. To vedie k opakovaným meškaniam, ktoré letecké spoločnosti nemôžu ovplyvniť, ale musia sa cestujúcim ospravedlniť, rovnako ako to urobila spoločnosť Smartwings. V nedeľu meškalo všetkých 30 letov aerolinky do tureckého Antalye. Na problémy s meškaním letov sa sťažujú aj iné letecké spoločnosti.