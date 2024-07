VIDEO: Žralok v Texase zranil až štyroch ľudí. Žena takmer prišla o nohu, do nemocnice ju previezol vrtuľník

Prečo je to dôležité: Žraloky sa nachádzajú aj v niektorých dovolenkových destináciách, kam jazdia cez leto Slováci. Ich útoky nie sú síce bežné, no napriek tomu je na mieste opatrnosť.

Citát: „Tu na ostrove South Padre Island je to bezprecedentné,“ povedal Pigg, ktorý nič podobné ešte nevidel.

Širší kontext: Žralok ľudí pohrýzol počas osláv amerického Dňa nezávislosti. Pri prvom incidente žralok pohrýzol muža do nohy. Jednu zo žien musel previezť do nemocnice vrtuľník, pretože mala na nohe mnohopočetné uhryznutia. Hrozivé videá z pláže ukazujú miesto plné krvi aj žraločiu plutvu.

Woman gets bitten by shark in South Padre Island Texas on 4th of July 😳pic.twitter.com/0PjBiJRe1E