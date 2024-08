Kvalifikácia sa uskutoční na prelome augusta a septembra.

Hráči z KHL budú reprezentovať Slovensko v olympijskej kvalifikácii na zimné olympijské hry, ktoré sa uskutočnia v roku 2026, informuje Denník N.

Súčasťou reprezentácie bude Mário Grman, Martin Gernát a Adam Liška.

Slovenský zväz ľadového hokeja túto informáciu oznámil v pondelok ráno. Kvalifikácia sa uskutoční od 29. augusta do 1. septembra.

Prečo je to dôležité: Rozhodnutie zahrnúť hráčov z KHL do slovenskej reprezentácie môže vyvolať diskusiu o tom, ako šport a politika interagujú, a o tom, či by mali byť hráči pôsobiaci v proruskej KHL súčasťou reprezentácie krajiny, ktorá zdieľa európske hodnoty.

Citát: „Zmenila sa vláda, tak nás už môžu zavolať,“ povedal Mário Grman v šiltovke Vladivostoku vo videu, na ktoré upozornil Šport.sk. Hokejistom z KHL účasť nezakázala ani jedna z predošlých vlád.

Širší kontext: Hokejistov čoskoro čaká štvrtá kvalifikácia na zimné olympijské hry. Kvalifikácia sa uskutoční na prelome augusta a septembra. Slovensko si zmeria sily o postup na najvýznamnejší medzinárodný turnaj s Rakúskom, Maďarskom a Kazachstanom.

Prečítaj si aj tieto články: