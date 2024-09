Širší kontext: Na dne oceánu skončila tá časť lode, kde sa vo filme Titanic nakrútenom režisérom Jamesom Cameronom odohrala legendárna scéna hlavných hrdinov filmu Rose a Jacka, stvárnených Kate Winsletovou a Leonardom DiCapriom. Ešte v roku 2022, počas poslednej expedície, bolo toto zábradlie na svojom mieste.



Expedícia k vraku parníka bola naplánovaná na takmer tri týždne. Okrem vyhotovenia viac ako dvoch miliónov fotografií vo vysokom rozlíšení sa pomocou najmodernejších zariadení podarilo zmapovať tiež lokalitu a jej sutinové pole. Ďalším krokom bude zdieľať získané materiály s vedcami.

The latest scans and images of #TITANIC reveal many changes to the wrecksite and provide insight into how the great liner is deteriorating. A notable change is the loss of a 15-foot section of railing from the port side bow. pic.twitter.com/HxbLQ2S5R8