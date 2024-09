Slovenská pošta oznámila v poradí druhé zdražovanie. Dôvodom má byť prepad tržieb.

Slovenská pošta plánuje opätovné zvyšovanie cien. Dôvodom má byť prepad tržieb, informoval zoznam.sk. K zdražovaniu by malo dôjsť od 1. januára 2025. Návrh predložila Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Podľa Slovenskej pošty došlo k výraznému poklesu využívania listových zásielok či balíkov. V roku 2023 sa mali prepadnúť tržby až o 19 % a pri poštových poukazoch dokonca o 21 %.

Zvýšenie cien by malo byť v priemere 17 % na ročnej báze. Slovenská pošta plánuje zaviesť aj iné zmeny, napríklad pri kvalifikácii a rozdelení typov listových zásielok.

„Slovenská pošta navrhuje v rámci cenovej úpravy pri listových zásielkach 1. a 2. triedy, pri doporučených a poistených listoch, úradných zásielkach a doplnkových službách zrušenie hmotnostných pásiem do 100 g a do 1 000 g, zvýšenie taríf pri zásielkach do 50 g a do 500 g a vybraných doplnkových službách, zníženie taríf pri zásielkach do 2 000 g a ponechania cenovej diferenciácie 1. a 2. triedy na rozdiel 0,50 eura,“ uviedla pošta v návrhu.

Zákazníci si priplatia za tieto služby: