Britský expremiér Johnson zvažoval nájazd na holandský sklad s vakcínami.

Bývalý britský premiér Boris Johnson zvažoval uskutočnenie nájazdu vodnou cestou na sklad v holandskom Leidene s cieľom zmocniť sa vakcín proti COVID-19.

Johnson v marci 2021 zvolal schôdzku vysokopostavených príslušníkov armády, aby s nimi prediskutoval plány, ktoré sám označil za šialené.

Vakcína od spoločnosti AstraZeneca bola v tom čase jadrom sporu medzi Európskou úniou a Britániou. Cieľom operácie malo byť podľa jeho slov vziať si to, čo nám z právneho hľadiska náležalo a čo Británia zúfalo potrebovala.

V holandskom sklade sa podľa neho nachádzali milióny dávok vakcíny, ktoré sa spoločnosť AstraZeneca neúspešne snažila vyviezť do Británie. Podľa Johnsona sa EÚ voči Británii správala so zlým úmyslom.

Citát:„Chceli nám zabrániť získať päť miliónov dávok a napriek tomu zjavne nechceli dávky vakcíny od spoločnosti AstraZeneca použiť sami,“ napísal Johnson v jeho pamätiach, ktoré nesú názov Unleashed

Širší kontext: Podľa úryvku z pamätí zástupca náčelníka generálneho štábu, generálporučík Doug Chalmers, premiérovi povedal, že plán s použitím pevných nafukovacích člnov na plavbu cez holandské kanály by bol určite realizovateľný. Následne by sa stretli v cieli, vstúpili tam, zaistili zadržiavaný tovar, vzdialili by sa pomocou kamiónu s návesom smerom k prístavom Lamanšského prielivu.

Chalmers však zároveň upozornil, že plán by v období lockdownov nebolo možné uskutočniť bez toho, aby operáciu spozorovali úrady, čo znamená, že Británia by musela vysvetľovať, prečo vlastne napádame dlhoročného spojenca z NATO. Johnson v memoárovej knihe priznáva, že vedel, že Chalmers má pravdu.