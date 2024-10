Čísla však nemusia byť konečné. Množstvo žien znásilnenie neohlási.

Viac než 79 miliónov žien a dievčat v subsaharskej Afrike bolo v detstve vystavených znásilneniu a sexuálnemu násiliu, vyplýva z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil Detský fond OSN (UNICEF). Podľa UNICEF-u poukazujú najnovšie zozbierané údaje na to, že pokiaľ ide o dievčatá, patrí tento región medzi najhoršie miesta na svete.

Organizácia odhaduje, že sexuálne násilie sa globálne dotklo približne 370 miliónov dievčat a žien. V prípade subsaharskej Afriky je to jedno z piatich dievčat a žien, ktoré pred dovŕšením 18. roku života zažije sexuálny útok alebo znásilnenie.



„Sexuálne násilie na deťoch je škvrnou na našom morálnom svedomí,“ podotkla výkonná riaditeľka UNICEF-u Catherine Russellová. Podľa šéfky štatistiky tejto organizácie Claudie Cappovej boli tieto čísla zverejnené prvýkrát a dospelo sa k nim výpočtom dát pochádzajúcich z jednotlivých štátov a medzinárodných prieskumných programov z obdobia rokov 2010 až 2022.



Cappová však upozornila, že v údajoch sú nevyhnutné medzery a poukázala aj na nedostatočné hlásenia z jednotlivých krajín. „Poznáme obmedzenia, chceli sme však túto záležitosť konečne zviditeľniť prostredníctvom čísel,“ povedala.



„Je to desivé,“ uviedla v tejto súvislosti Nankali Maksudová, regionálna špecialistka na násilie na deťoch so sídlom v kenskom Nairobi. „Sú to celé generácie traumy,“ dodala s tým, že táto trauma má rozsiahle dôsledky pre rozvoj. „Vynakladáme množstvo energie na to, aby sme dievčatá dostali do škôl, ale dievča, ktoré bolo znásilnené alebo vystavené sexuálnemu útoku, sa nie je schopné učiť,“ dodala.

Najhoršia situácia je vo vojnou zasiahnutých krajinách

Čísla sú pritom najvyššie v regiónoch zasiahnutých konfliktom a nestabilitou. Humanitárne agentúry v Sudáne napríklad upozornili na riziká, aké pre tamojšie dievčatá a ženy plynú z pretrvávajúceho konfliktu v tejto krajine. „Sme svedkami strašného sexuálneho násilia v konfliktných zónach, kde je znásilnenie a rodovo podmienené násilie často využívané ako vojnová zbraň,“ uviedla Russellová.



Prví respondenti začiatkom tohto roka pre organizáciu Human Rights Watch uviedli, že počet nahlásených prípadov sexuálneho násilia je len zlomkom zo skutočného čísla, pretože množstvo obetí nechce alebo nie je schopné vyhľadať pomoc.