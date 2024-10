Lietadlo spoločnosti Turkish Airlines muselo v stredu ráno neplánovane pristáť na letisku v newyorskej štvrti Queens po tom, ako kapitán počas letu náhle stratil vedomie a zomrel.

Let TK204 smeroval 9. októbra zo Seattlu do Istanbulu, no po zdravotných komplikáciách kapitána, následkom ktorých zomrel, muselo lietadlo okolo 6:00 núdzovo pristáť, informuje NBC New York.

Pilotove zdravotné problémy sa začali prejavovať nad kanadským územím Nunavut, kde jeho kolegovia prevzali riadenie a nasmerovali stroj na pristátie v New Yorku. Pasažieri nakoniec úspešne dosadli na letisko JFK, odkiaľ im bola zabezpečená preprava do Turecka.

Kapitánom lietadla Airbus A350 bol 59-ročný Ilcehin Pehlivan, ktorý pre Turkish Airlines pracoval od roku 2007. Dôvod jeho náhleho zdravotného kolapsu zatiaľ nie je známy.

„Keď pokusy o poskytnutie prvej pomoci nášmu kapitánovi na palube zlyhali, posádka kokpitu sa rozhodla pre núdzové pristátie. Bohužiaľ, kapitán zomrel ešte pred pristátím," uviedol hovorca spoločnosti Yahya Ustun na platforme X.

Zosnulý absolvoval v marci zdravotnú prehliadku podľa noriem leteckej spoločnosti, pričom neboli zistené žiadne zdravotné problémy, ktoré by mohli ovplyvniť jeho výkon.