Evakuácia sa týkala piatich pobrežných provincií a obyvateľov dočasne ubytovali v školách a verejných zariadeniach.
Viac ako 325 500 obyvateľov evakuovali v pondelok vo Vietname v súvislosti s tajfúnom Kadžiki. Tajfún sa momentálne nachádza v oblasti Tonkinského zálivu a vytvára vlny vysoké až 9,5 metra.
Evakuácia sa týkala piatich pobrežných provincií. Ľudí dočasne ubytovali v školách a podobných zariadeniach. Pobrežné mesto Vinh cez noc zaplavila voda. Jeho ulice boli ráno takmer prázdne a väčšina obchodov a reštaurácií ostala zatvorená. Obyvatelia a podnikatelia utesňovali vchody do svojich nehnuteľností vrecami s pieskom, opisuje AFP.
Huge waves pounded the coast of Cửa Lò, Vietnam, at noon on August 25, 2025, just before Typhoon Kajiki made landfall. Seeing waves crash over a 3-meter-high sea wall gives a sense of how powerful this storm really is#Vietnam #Kajiki pic.twitter.com/gSEe4diHJc— sarahtulip (@f_lisaro) August 25, 2025
Úrady prerušili prevádzku na dvoch domácich letiskách a rybárskym lodiam odporučili vrátiť sa do prístavov. Podľa meteorológov by mal tajfún zasiahnuť pevninu v popoludňajších hodinách miestneho času s rýchlosťou vetra 157 kilometrov za hodinu. Jeho sila by však mala následne rýchlo klesnúť.
Vo Vietname v nedeľu zrušili viac ako desať vnútroštátnych letov. V čínskom letovisku Chaj-nan evakuovali približne 20 000 obyvateľov pred tajfúnom, ktorý sa prehnal južnou časťou ostrova. Mesto San-ja uzavrelo turistické oblasti a zavreté sú aj obchody.
Je to už piata tropická cyklóna, ktorá tento rok zasiahla Vietnam, pričom počas prvých siedmich mesiacov zahynulo alebo je nezvestných v dôsledku prírodných katastrof vyše 100 osôb. Ekonomické straty sa odhadujú na zhruba 21 miliónov dolárov.
Record Typhoon Hits Sanya, Hainan, China.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 24, 2025
This evening, typhoon Kajiki is passing near Sanya with record winds (gusts 67.8 m/s, 10-min avg 45.4 m/s) and is heading to Vietnam for landfall tomorrow afternoon. pic.twitter.com/Qt4LiylXSb
Vietnam utrpel v septembri minulého roka hospodárske straty vo výške 3,3 miliardy dolárov v súvislosti s tajfúnom Jagi, ktorý zasiahol severnú časť krajiny. Zahynuli vtedy stovky ľudí.
Vedci tvrdia, že klimatické zmeny spôsobené človekom vedú k intenzívnejším a nepredvídateľnejším poveternostným podmienkam, ktoré môžu zvýšiť pravdepodobnosť ničivých povodní a búrok, najmä v tropických oblastiach planéty.