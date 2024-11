Parlament schválil návrh, ktorého cieľom je redukovať niektoré trináste dôchodky.

Trináste dôchodky na Slovensku sa budú krátiť, pričom niektorí poberatelia môžu dostávať len 60 eur. V decembri sa dôchodcovia môžu tešiť na plnohodnotný 13. dôchodok vo výške 606,30 eura, avšak tento príspevok sa vypláca jednotne všetkým, vrátane tých, ktorí na Slovensku odpracovali len minimálny počet rokov.

Kritika z radov poslancov sa objavila najmä na adresu rovnakého prístupu, ktorý nezohľadňuje dĺžku dôchodkového poistenia, informuje UžitočnáPravda.

Poslanec Jozef Cech zo strany Hlas predložil pozmeňujúci návrh, ktorý navrhuje krátenie 13. dôchodku pre tých, ktorí majú menej ako 10 rokov slovenského dôchodkového poistenia.

Širší kontext: Podľa nového návrhu by dôchodcovia s menej ako 10 odpracovanými rokmi dostali krátenú výšku 13. dôchodku, pričom senior s jedným odpracovaným rokom by mal nárok na 60,70 eura, a s dvomi rokmi poistenia by dostal 121,30 eura.

Parlament schválil tento návrh, ktorého cieľom je redukovať trináste dôchodky vyplácané do zahraničia. Plnú sumu trinásteho dôchodku budú môcť získať iba tí, ktorí na Slovensku odpracovali minimálne desať rokov, pričom ostatní dôchodcovia sa budú musieť uspokojiť s krátenou sumou podľa odpracovaných rokov.

