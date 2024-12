„Let American Airlines 1722 s letom z newyorského letiska LaGuardia (LGA) do Charlotte (CLT) bol odklonený na medzinárodné letisko Johna F. Kennedyho (JFK) v New Yorku z dôvodu zrážky s vtákmi. Lietadlo bezpečne pristálo na JFK, kde ho skontroluje náš tím údržby. Sme vďační našej posádke za ich profesionalitu a ospravedlňujeme sa našim zákazníkom za nepríjemnosti, ktoré to mohlo spôsobiť,“ uviedli vo vyhlásení. Pasažierov pre nečakané zmeny ubytovali v hoteli a naplánovali im odlet na ďalší deň ráno.

REPORT: COMMERCIAL AIRCRAFT HITS DRONE?

American Airlines Flight 1722 From LaGuardia, New York Thursdat Night To Charlotte Reportedly Suffered A "Bird Strike" Causing Emgine Damage.

The Flight Made Emergency Landing.

Freeze Frames Appear To Show A POSSIBLE DRONE, Not A Bird. pic.twitter.com/ukKBchfFNW