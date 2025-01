Citát:„Svetové zdravotníctvo nás okradlo, všetci okrádajú Spojené štáty. Už sa to nebude diať,“ vyhlásil Trump pri podpise opatrenia, ktorým sa začal proces vystúpenia z organizácie OSN.



Širší kontext: Z tohto jeho kroku vyplýva, že USA o 12 mesiacov opustia WHO a prestanú jej finančne prispievať na činnosť. Spojené štáty sú zďaleka najväčším finančným podporovateľom WHO. Na jej celkovom financovaní sa podieľajú približne z 18 %.





Trumpova administratíva v pondelok krátko po tom, čo zložil prísahu, oznámila, že Spojené štáty majú zámer odstúpiť od Parížskej klimatickej dohody - a to už po druhýkrát.



Trump tento zámer potvrdil podpisom nariadenia aj oficiálneho listu, ktorý adresoval OSN. Davu zároveň prisľúbil, že po návrate do Oválnej pracovne podpíše ešte mnoho ďalších exekutívnych opatrení, a následne začal vyhadzovať perá do vzduchu.

