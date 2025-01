Slovenská influencerka odporúča slanú vodu na liečenie nádorových ochorení.

Slovenská influencerka Lucia Sládečková, na Instagrame známa pod menom Lucid, spolupracuje so značkou ASEA, ktorá čelí obvineniam netransparentnosti a nečistých marketingových praktík, informuje portál Aktuality.sk.

Na začiatku roka na svojom instagramovom účte s 300-tisíc sledovateľmi zverejnila príbeh, v ktorom opisovala, ako jej tieto produkty pomohli potlačiť migrénu, zmierňovali svalovku a takisto zmenšili cystu a nádor.

„V septembri 2024 mi na preventívnej prehliadke u gynekológa našli cystu a nádor. Bolo to veľké, doktor mi povedal, že v januári sa na to pozrieme, no vyzerá to na operáciu. Dnes som bola na kontrole a doktor mi povedal, že sa to zmenšilo, už to má len tri centimetre,“ tvrdí influencerka.

Zdroj: Instagram/ @lucidstyle_official

Portál Aktuality.sk kontaktoval odborníkov z rôznych oblastí a bližšie sa pozreli na produkty samotnej značky ASEA a tvrdenia influencerky. Podľa Vladimíra Bellu – primára mamologického oddelenia Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave – sa v súčasnosti množnia neštandardné postupy liečby nádorových ochorení a jednou z nich je aj liečba hypotonickými nápojmi. Sú to prípravky na báze vody a soli. Prípravok s cenovkou takmer 200 eur, ktorý propaguje influencerka Lucid, je registrovaný ako takýto nápoj.

So zisteniami odborníkov konfrontoval portál Aktuality Sládečkovú. Tvrdí, že nemá od značky povolenie komunikovať s médiami. Influencerka si Aktuality.sk neskôr na Instagrame zablokovala.

Riaditeľka komunikačného oddelenia spoločnosti ASEA Zsuzsa Dobrotka pre Aktuality.sk uviedla, že distribútori jej produktov nesmú uvádzať žiadne tvrdenia ani osobné svedectvá o terapeutických, liečebných alebo prospešných vlastnostiach akýchkoľvek výrobkov.

„Žiadny spolupracovník nesmie tvrdiť, že výrobky ASEA sú užitočné pri liečbe, ošetrovaní, diagnostike, zmierňovaní alebo prevencii akýchkoľvek chorôb. Takéto tvrdenia nielenže porušujú zásady spoločnosti ASEA, ale potenciálne porušujú aj zákony a nariadenia,“ uviedla Dobrotka s tým, že keď sa firma dozvie o distribútoroch, ktorí uvádzajú neoprávnené tvrdenia, okamžite voči nim podnikne patričné kroky. „Budeme sledovať aj kroky pani Sládečkovej,“ dodala hovorkyňa.

Keď Aktuality Sládečkovej napísali, že do článku oslovili aj samotnú spoločnosť a informovali ju o tom, že influencerka sa odvoláva na inštrukcie, ktoré dostala od firmy, odpísala im nasledovné: „Prekrúcate moje vyjadrenia. Nikde som nespomínala liečenie.“