Trump to s Grónskom myslí vážne. Oznámil, čo má v úmysle urobiť

Minister zahraničných vecí objasnil, že Trump nežartuje a kúpu Grónska myslí vážne.

Americký prezident Donald Trump má vážny záujem o kúpu Grónska, povedal vo štvrtok minister zahraničných vecí USA Marco Rubio. Reagoval tak na znepokojené reakcie autonómneho dánskeho územia.

Rubio v rozhovore pre rozhlasovú stanicu SiriusXM zľahčoval hrozbu použitia vojenskej sily proti Dánsku, ktoré je zároveň spojencom USA v NATO.

V reakcii na Trumpove výroky o Grónsku však vyhlásil, že nejde o vtip.

Citát:„Prezident Trump oznámil, čo má v úmysle urobiť, a to kúpiť ho. Nejde však o získanie územia s účelom získania územia. Je to v našom národnom záujme a treba to vyriešiť. Keďže sme už zaň zodpovední, tak môžeme mať rovno aj väčšiu kontrolu nad tým, čo sa tam deje,“ ozrejmil minister.

Širší kontext: Šéf americkej diplomacie v reakcii na tému záruk NATO voči Dánsku povedal, že Spojené štáty s krajinou majú obrannú dohodu o ochrane Grónska, pokiaľ bude napadnuté.

Minister zároveň vyjadril obavy, že Čína získa v Grónsku pôdu prostredníctvom štátnych spoločností. Tvrdí, že je možné, že Číňania sa nakoniec, možno aj v krátkom čase, pokúsia v Grónsku urobiť to, čo urobili v Panamskom prieplave a na iných miestach.



Trump opakovane vyhlásil, že Panama americkým lodiam účtuje premrštené ceny a kritizoval podľa neho príliš silný vplyv Číny na tejto strategickej vodnej ceste. Tvrdenia, že poplatky za využitie prieplavu sú neprimerané, Panama odmieta.

