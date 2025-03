VIDEO: Dymové bomby, slzný plyn a chaos. Srbský parlament zachvátili búrlivé protesty

Srbskí opoziční zákonodarcovia počas zasadnutia v budove parlamentu zapálili svetlice a použili slzotvorný plyn. Urobili tak na znak podpory protikorupčných protestov. Zatiaľ čo rokovaciu sálu zahalil čierny a ružový dym, medzi politikmi vypukli ostré strety. Opoziční politici sa snažili dostať cez ochranku k predsedníčke parlamentu Ane Brnabićovej. Keďže išlo o parlamentnú schôdzu, všetko sa vysielalo naživo v televízii.

„Vaša farebná revolúcia zlyhala a táto krajina bude žiť, táto krajina bude pracovať a táto krajina bude naďalej víťaziť,“ kritizovala Brnabić vzniknuté nepokoje. Podľa jej slov boli počas potýčky zranení dvaja politici. Jeden z nich dokonca utrpel mozgovú príhodu a v súčasnosti je v kritickom stave. „Parlament bude naďalej pracovať a brániť Srbsko,“ povedala predsedníčka parlamentu.

Protesty proti vláde v Srbsku neutíchajú už niekoľko mesiacov. Trvajú od chvíle, keď sa po rekonštrukcii železničnej stanice v Novom Sade zrútila strecha a zahynulo 15 ľudí. Po tejto tragédii protestujúci obviňujú vládu z korupcie a údajného nedostatočného dohľadu nad stavebnými a rozvojovými projektmi.

🤯 Chaos in the Serbian Parliament — deputies brawl and throw smoke grenades



Opposition members filled the chamber with smoke and unfurled a banner reading: "Serbia will rise to overthrow the regime."



After the intense scuffle, SNS MP Jasmina Obradović suffered a stroke. Two… pic.twitter.com/PkMxF4kkTt