VIDEO: Srbský premiér podal demisiu. V krajine stále prebiehajú masové protesty

Citát: „Je to moje bezpodmienečné rozhodnutie odstúpiť,“ uviedol Vučevič. Od tohto kroku si sľubuje upokojenie napätia v spoločnosti.



Širší kontext: Tragédia v Novom Sade sa odohrala 1. novembra 2024. V Srbsku odvtedy prebiehajú masové protesty, na ktorých sa zúčastňujú študenti aj učitelia. Mnohí Srbi tragédiu spájajú nielen s nedostatočným stavebným dozorom, ale aj s korupciou.



V súvislosti s fatálnym zrútením prístrešku bolo už obvinených viac ako tucet ľudí vrátane bývalého ministra dopravy a výstavby Gorana Vesiča, ktorý odstúpil z funkcie niekoľko dní po nehode. V utorok sa okrem premiéra Vučeviča svojej funkcie vzdal aj primátor Nového Sadu Milan Djurič.



V uplynulých týždňoch pouličné demonštrácie poznačilo niekoľko incidentov, vrátane toho, keď vodiči dvakrát vrazili do davu a spôsobili zranenia dvom mladým ženám. V utorok nadránom zase štyria muži vyzbrojení bejzbalovými pálkami, ktorí vyšli z budovy vládnucej Srbskej pokrokovej strany v Novom Sade, zaútočili na skupinky študentov, pričom vážne zranili jedno dievča. Študentka skončila v nemocnici. Ľahké zranenia utrpelo niekoľko ďalších študentov.

