VIDEO: Cyklón Alfred zasiahol Austráliu. Bez energie je viac ako 300 000 domácností

Extrémne počasie spôsobené cyklónom Alfred v austrálskych štátoch Queensland a Nový Južný Wales si doposiaľ vyžiadalo jednu obeť a niekoľko ďalších zranených. Viac ako 300 000 domácností a podnikov pozdĺž východného pobrežia stratilo elektrickú energiu.



Po niekoľkých dňoch, počas ktorých sa Alfred približoval k austrálskemu pobrežiu ako tropický cyklón 2. kategórie, v sobotu (8. marca) naplno zasiahol pevninu.



Zatiaľ jedinou známou obeťou je 61-ročný muž, ktorého auto v piatok (7. marca) zmietla voda z mosta neďaleko mesta Dorrigo, asi 540 kilometrov južne od Brisbane. Hoci sa mu najprv podarilo zachytiť o konár stromu, voda ho neskôr strhla a polícia v sobotu (8. marca) našla jeho telo.

Cyclone Alfred hit Australia on March 7.



Our infrastructure is not designed for such strong storms.



What is the solution? Build for extreme weather resilience, restore ecosystems, and heal the hydrological cycle. 👇 pic.twitter.com/sUDgbxxoa5