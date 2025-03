Miliardár Elon Musk podporuje vystúpenie USA z NATO. Na svojej sociálnej sieti X zdieľal post hlavného poradcu amerického prezidenta Mikea Leeho, ktorý napísal: „Vystúpme z NATO, hneď,“ na čo Musk reagoval: „Áno, naozaj by sme mali.“

Dodal, že podľa neho nemá zmysel, aby Amerika platila za obranu Európy. Donald Trump pred voľbami viackrát zopakoval, že počas svojho druhého štvorročného funkčného obdobia určite zváži vystúpenie USA z NATO, a to v prípade, ak sa členské štáty nebudú k USA „správať férovo“. Od štátov NATO opakovane žiadal, aby viac investovali do obrany – v ideálnom prípade aspoň 5 % HDP.

We really should.



Doesn’t make sense for America to pay for the defense of Europe. https://t.co/jXs6yNA8Re