Rusko chce rozšíriť svoju sféru vplyvu smerom na západ.

Rusko má v úmysle otestovať jednotu Západu, a to najmä v súvislosti s článkom päť severoatlantickej zmluvy o kolektívnej obrane NATO (ak je členský štát napadnutý, ostatné členské štáty sa zaväzujú poskytnúť pomoc – pozn. red.), tvrdí šéf nemeckej spolkovej spravodajskej služby (BND) Bruno Kahl. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.

„Veľmi dúfame, že to nie je pravda a že sa nedostaneme do takej ťažkej situácie, kedy by sme boli testovaní. Musíme však predpokladať, že nás Rusko chce otestovať, aby vystavilo jednotu Západu skúške,“ uviedol Kahl v rozhovore pre nemeckú verejnoprávnu televíziu Deutsche Welle.

Načasovanie ruského testu článku päť podľa Kahla závisí od priebehu vojny na Ukrajine. „Je tiež možné, že by sa konkrétna hrozba zo strany Ruska proti Európanom mohla objaviť skôr, ako sme doteraz počítali,“ pokračoval Kahl. „Skoré ukončenie vojny na Ukrajine by Rusom umožnilo nasmerovať svoju energiu tam, kde ju skutočne chcú, a to proti Európe,“ dodal.

Podľa šéfa spolkovej spravodajskej služby chce Rusko dosiahnuť situáciu, v ktorej bude svetový poriadok podobný situácii v Európe koncom 90. rokov 20. storočia. Vtedy ruská sféra vplyvu zasahovala viac na Západ a v ideálnom prípade by to bolo bez americkej prítomnosti na kontinente.

