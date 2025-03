Biedronka v ten istý deň otvára predajňu aj v Nových Zámkoch.

Poľský reťazec Biedronka pokračuje v expanzii na Slovensku a 27. marca 2025 o 9.00 hod. otvorí svoju predajňu v Senici, konkrétne v obchodnom centre Star Centrum.

Nová predajňa ponúkne zákazníkom široký sortiment za nízke ceny bez potreby zliav či akcií.

Pri príležitosti otvorenia je pripravený sprievodný program, vrátane kolesa šťastia, maľovania na tvár pre deti, maskota Biedronky a ochutnávky s food influencerom.

Biedronka v ten istý deň otvára predajňu aj v Nových Zámkoch na križovatke ulíc G. Bethlena a Nábrežná, neďaleko hlavnej cesty smerom na Komárno. Po Nových Zámkoch Biedronka zamieri do Senice, Levíc a ďalších miest, pričom do roku 2026 chce mať na Slovensku až 50 predajní. V rámci marketingu už niekoľko týždňov intenzívne investuje do billboardových kampaní, ktoré upozorňujú na nízke ceny a výhodné ponuky.

