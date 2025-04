Na vrcholoch Tatier môže napadnúť aj 10 centimetrov snehu.

Do severných oblastí Slovenska dorazí počas noci ďalšia vlna sneženia. Najviac snehu napadne v Žilinskom a Prešovskom kraji, kde sa očakáva intenzita až 1 centimeter za hodinu.

Do rána môže na Kysuciach, Orave a Spiši napadnúť do 3 cm snehu, na horách o niečo viac. Na severných návetriach Tatier sa môže vytvoriť vrstva do 10 cm, informuje iMeteo.

Zrážky sa počas dňa vyskytujú po celom Slovensku, no zatiaľ ide prevažne o dážď, najmä na západe. V severných regiónoch sneh zatiaľ pribúda najmä vo vyšších polohách, pretože teploty sú nad nulou. Po zotmení sa však ochladí a zrážky prejdú do snehových.