Český prezident Petr Pavel privítal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho manželku Olenu na Pražskom hrade. Ukrajinský vládny špeciál pristál na pražskom letisku pred poludním, kde ich uvítal aj minister zahraničných vecí ČR Jan Lipavský. Spoločné stretnutie na nádvorí hradu prebiehalo o 15:00 a hneď nato nasledovalo súkromné stretnutie prezidentských párov.

Nasledovala schôdza národných delegácií a tlačová konferencia oboch prezidentov bola naplánovaná na 16:45. Pražský hrad bude preto pre verejnosť zatvorený do 19:00. Počas svojho pobytu v Česku plánuje Zelenskyj stretnutia s lídrami parlamentných strán, vedením zbrojárskych firiem a tiež so študentmi a ukrajinskou komunitou.

Olena Zelenská sa zúčastní na otvorení konferencie Healthcare Initiative for Ukraine, čo prezident označil za „dôležitú platformu pre posilnenie medzinárodného partnerstva a záchranu životov.“

Zelenskyj vyjadril vďaku Česku za podporu a spoluprácu vo vojenskej oblasti. Podľa jeho slov česká muničná iniciatíva funguje efektívne a naznačil pokračovanie v týchto aktivitách, vrátane rozvoja vojenského letectva a výcvikov. V Prahe sa chce venovať i diplomatickému úsiliu o dosiahnutie prímeria a ukončenie vojny.

Rovnako ako pred zhruba dvoma rokmi aj tentoraz sa Zelenskyj stretne s premiérom Petrom Fialom a šéfmi parlamentných komôr. So šéfkou Poslaneckej snemovne Markétou Pekarovou Adamovou sa stretne v pondelok dopoludnia. Riešiť budú pomoc Ukrajine, mierové iniciatívy a zapojenie českých firiem do obnovy Ukrajiny.

