Meteorológovia varujú turistov, ktorí sa chystajú do hôr, aby zvýšili opatrnosť.

Slovensko čakajú daždivé a chladné dni. Do konca týždňa by mohlo miestami napršať až 40 milimetrov zrážok. Meteorológovia očakávajú v horských oblastiach aj čerstvú snehovú nádielku, informuje iMeteo.sk.

Studený front, ktorý aktuálne postupuje cez naše územie, prináša ochladenie a postupné rozšírenie dažďa. Najviac zrážok očakávajú meteorológovia na severe Slovenska v oblastiach Oravy, Liptova a Spiša.

Na hory sa zároveň vracia sneh, ktorý sa objavil na hrebeňoch Tatier. Ďalšie sneženie príde už v najbližších hodinách. V oblasti Tatier sa do piatka očakáva do 10 centimetrov snehu, cez víkend však môže na vrcholoch napadnúť aj do 30 centimetrov. Meteorológovia varujú turistov, ktorí sa chystajú do hôr, aby zvýšili opatrnosť. Podmienky sa môžu náhle meniť a čerstvý sneh môže spôsobiť problémy na turistických trasách aj cestách.

