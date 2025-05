Administratíva Trumpa údajne zvažuje plán trvalého presídlenia až milióna Palestínčanov z Pásma Gazy do Líbye.

Administratíva prezidenta Donalda Trumpa uvažuje o pláne presídliť až milión Palestínčanov z Pásma Gazy do Líbye. Viaceré zdroje tvrdia, že Trumpova vláda tento plán seriózne zvažuje a prerokovala ho aj s líbyjskými lídrami. Ako protihodnotu by Spojené štáty Líbyi mohli uvoľniť miliardy dolárov, ktoré majú už viac ako desať rokov zmrazené.

Hoci o takomto pláne vedel aj Izrael, žiadna konečná dohoda ešte nebola dosiahnutá. Americké ministerstvo zahraničných vecí na početné žiadosti o vyjadrenie nereagovalo. Po zverejnení informácií však hovorca prehlásil: „Tieto správy nie sú pravdivé.“

Vysokopostavený predstaviteľ Hamasu, Básim Naím, uviedol, že o takomto pláne nevie nič a zdôraznil: „Palestínčania sú hlboko zakorenení vo svojej vlasti, sú veľmi silno oddaní svojej domovine.“

Predstavitelia Líbye, ktorá sa ešte stále spamätáva z povstania z roku 2011, a čelí vlastným problémom, by mohli byť týmto plánom zaťažení. Navyše, otázna je aj ochota Palestínčanov opustiť Gazu a presídliť sa do Líbye. Za takéto rozhodnutie by mohli byť ponúknuté finančné stimuly, ako bezplatné bývanie či peniaze na ruku.

Nejasnosti pretrvávajú aj ohľadom časového a logistického aspektu presunu. Môže ísť o veľmi náročný projekt vrátane nákladov a počtu letov potrebných na prepravu takého množstva ľudí. Plánovať financovanie tohto presídlenia by bola výzva a nie je isté, ako si s tým Trumpova administratíva poradí.

Okrem toho, americká vláda zvážila Líbyu aj ako destináciu pre deportovaných migrantov z USA. Federálny sudca však tento mesiac tento plán zastavil. V súčasnej dobe Izrael začína novú vojenskú ofenzívu v Pásme Gazy, kde po útoku Izraela zaznamenali viac ako 100 mŕtvych.