Nie všetko sa však predávalo tak, ako si predstavoval.

Donald Trump si k politike pridal aj výnosný vedľajší biznis. V minuloročnom majetkovom priznaní uviedol, že zarábal na predaji rôznych produktov, od parfémov cez zlaté hodinky až po Bibliu s vlastným menom. Hodinky Trump Victory Tourbillon, kompletne zo zlata a osadené diamantmi, predáva za 100-tisíc dolárov. Napriek exkluzivite a tomu, že ich vyrobili iba 147 kusov, sa ich zrejme nepodarilo vypredať, uvádza Pravda.sk.

Okrem luxusu ponúka Trump aj lacnejšie produkty. Športové tenisky s názvom T-47 od 199 do 299 dolárov či pánsku voňavku za 199 dolárov. Verzia pre ženy bola pôvodne ešte drahšia, no medzičasom sa vypredala.

Do biznisu zaradil aj vodu po holení s vlastnou zlatou sochou, ktorú predáva za 249 dolárov. A Bibliu za 60 dolárov. Import výtlačkov z Číny ho stál menej ako tri doláre za kus. Do ďalších príjmov zaradil 57 miliónov dolárov z kryptomeny World Liberty Financial či takmer 218 miliónov z golfových areálov.