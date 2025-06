Finančné príspevky na sociálne služby v SR sa od roku 2026 zvýšia, čo si vyžiada 36,6 mil. eur z rozpočtu MPSVR.

Vláda schválila návrh na zvýšenie finančných príspevkov pre zariadenia sociálnych služieb, zvýšenie naplánovali na budúci rok. Tieto príspevky sa týkajú zariadení starajúcich sa o ľudí odkázaných na pomoc, starobných dôchodcov a krízových zariadení, ako sú nocľahárne, útulky či zariadenia núdzového bývania. Zahŕňajú aj nocľahárne, kde služby poskytujú neverejní poskytovatelia.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri predkladaní návrhu zdôraznilo, že bez zvýšenia príspevkov nie je možné zaistiť stabilitu zamestnancov v sociálnych službách, ktorá je kľúčová pre zvýšenie ich odmeňovania. Výška príspevku na mesiac pre jedno miesto v týchto zariadeniach je viazaná na minimálnu mzdu, ktorá bude v roku 2025 vo výške 816 eur.

Mesačný príspevok na osobu pri pobytovej starostlivosti by mal byť od 204 do 898 eur a pri ambulantnej starostlivosti od 136 do 599 eur v závislosti od stupňa odkázanosti. Pri zariadeniach krízovej intervencie, ako sú nocľahárne a útulky, sa mesačný príspevok stanovuje na 408 eur na osobu, čo ročne predstavuje 4896 eur.

Nariadenie má vstúpiť do účinnosti 1. januára 2026 a spôsobí zvýšenie rozpočtových výdavkov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o 36,6 milióna eur, čo je medziročné zvýšenie o takmer 10,7 milióna eur.