Domov
Barbora Fábryová
dnes 25. októbra 2025 o 16:04
Čas čítania 1:07

VIDEO: Glück v Moskve vystúpil v ruskej propagandistickej televízii. Kritizoval médiá a zopakoval proruské naratívy o Ukrajine

VIDEO: Glück v Moskve vystúpil v ruskej propagandistickej televízii. Kritizoval médiá a zopakoval proruské naratívy o Ukrajine
Zdroj: RT

Poslanec Smeru Richard Glück bol na oslavách televízie RT v Moskve.

Predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Richard Glück sa minulý týždeň zúčastnil na galavečere k 20. výročiu ruskej štátnej televízie RT v Moskve. Na podujatí v Boľšom teatri vystúpil aj ruský prezident Vladimir Putin. Televíziu RT riadi agentúra Ria Novosti, ktorú vlastní ruský štát. Západ ju považuje za nástroj šírenia propagandy Kremľa, informuje denník SME.

Počas návštevy poskytol Glück televízii RT deväťminútový rozhovor, v ktorom kritizoval slovenské médiá za údajne jednostranné informovanie o vojne na Ukrajine. Chválil aj takzvané alternatívne médiá a samotnú RT za to, že podľa neho prináša „viaceré názory“. V rozhovore zopakoval tvrdenia, ktoré sa zhodujú s ruskou propagandou o konflikte na Ukrajine.

Poslanec sa odvolával na dezinformáciu o bývalom britskom premiérovi Borisovi Johnsonovi, ktorú na Slovensku šíril europoslanec Ľuboš Blaha. Podľa nej Johnson prijal dar v hodnote miliónov od podnikateľa pôsobiaceho aj v zbrojárskom priemysle a následne presvedčil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby po začiatku vojny neuzavrel mierovú dohodu s Ruskom.

23. októbra 2025 o 10:10 Čas čítania 3:24 RADÍME: Ako si sporiť na dôchodok aj v čase konsolidácie. Odborník vysvetľuje, čo musíš urobiť ako prvé RADÍME: Ako si sporiť na dôchodok aj v čase konsolidácie. Odborník vysvetľuje, čo musíš urobiť ako prvé

Podľa Glücka slovenské médiá o prípade mlčali, hoci tvrdenie o údajnom darčeku a jeho súvislosti s mierovými rokovaniami v Kyjeve nebolo pravdivé. Britský denník The Guardian, na ktorý sa proruské médiá odvolávali, nikdy nenaznačil, že dar súvisel s vojnou či rozhodnutím Ukrajiny neprijať dohodu s Ruskom.

V rozhovore sa Glück dotkol aj parlamentných volieb z roku 2023, ktoré podľa neho ovplyvňovala britská vláda prostredníctvom nestraníckej mobilizačnej kampane. Tvrdil, že kampaň mala podporiť Progresívne Slovensko a oslabiť Smer-SD. Pre takéto tvrdenie však nepredložil žiadne dôkazy.

Glück sa moderátorovi pochválil, že stretol aj svojho idola Stevena Seagala.

23. októbra 2025 o 16:10 Čas čítania 0:27 VIDEO: Glück má plán na zníženie počtu krádeží. Zlodejov chce obliekať do bundy „Kradol som“ VIDEO: Glück má plán na zníženie počtu krádeží. Zlodejov chce obliekať do bundy „Kradol som“
25. októbra 2025 o 14:47 Čas čítania 1:07 VIDEO: Rusko zaútočilo na Kyjev balistickou raketou. Ukrajina hlási obete aj zranených VIDEO: Rusko zaútočilo na Kyjev balistickou raketou. Ukrajina hlási obete aj zranených
3. augusta 2025 o 8:20 Čas čítania 0:20 Kaliňák a Glück sa stretli s Tateovcami, Sulíkovi odkázali „Chýbaš“. V Rumunsku bratov vyšetrujú pre obchodovanie s ľuďmi Kaliňák a Glück sa stretli s Tateovcami, Sulíkovi odkázali „Chýbaš“. V Rumunsku bratov vyšetrujú pre obchodovanie s ľuďmi
Súvisiace témy:
Rusko Smer-SD Správy z domova
