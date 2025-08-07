Veliteľ Gruzínskej légie navštívil Slovensko napriek tvrdeniam vlády, že má zakázaný vstup.
- Veliteľ Gruzínskej légie Mamuka Mamulašvili sa koncom júla objavil na Slovensku, a to len pár desiatok metrov od Úradu vlády.
- V rozhovore s novinárom Tomášom Forróm odmietol, že by mal zakázaný vstup do Schengenu, a tvrdenia slovenskej vlády označil za klamstvá.
- Forró cituje z oficiálnych dokumentov, podľa ktorých sa v Schengenskom informačnom systéme nenachádza žiadny záznam o zákaze. Podľa jeho zistení Slovensko pravdepodobne nikdy ani nežiadalo, aby bol do systému zaradený.
Citát: „V čase, keď ma z toho (prevratu – pozn. red.) obviňovali, som, naopak, bránil slobodu a demokraciu, a to nielen na Ukrajine.“
Širší kontext: Premiér Robert Fico ešte v januári tvrdil, že Mamulašvili figuruje na zozname osôb, ktorým má byť zakázaný vstup do schengenského priestoru.
Mamulašvili obvinenia zo snahy o prevrat na Slovensku odmieta. Tvrdí, že s domácimi politikmi nebol a nie je v kontakte a že sa stal obeťou politickej diskreditácie.
