Video zdieľali na sociálnej sieti.
Matej na video zachytil šoféra, ktorý v kufri auta viezol kravu. Stalo sa to v Spišskej Belej v Kežmarskom okrese. Matej vtipne opísal bizarnú situáciu: „Pozerám, že aký veľký pes tam je, no keď som sa pozrel lepšie, bola to krava."
Matej videom na internete baví stovky ľudí a dodáva, že zatiaľ čo niekto má na Vianoce kapra, iný má kravu, informuje portál tvnoviny.sk.
