O dávku treba požiadať na úrade práce.
Od júla 2025 si náhradní rodičia finančne prilepšia. Dôvodom je zvýšenie životného minima, ktoré ovplyvňuje aj výšku opakovaného príspevku na dieťa zverené do náhradnej starostlivosti. Tento príspevok slúži na pokrytie nákladov spojených s výživou, výchovou, vzdelávaním a bývaním dieťaťa, informoval web Finsider.
Výška príspevku sa počíta ako násobok životného minima pre nezaopatrené dieťa, ktoré od júla stúpne na 129,74 eura mesačne. Základná výška príspevku na jedno dieťa tak bude 252,99 eura mesačne. Ak má rodič v starostlivosti viac detí (najmä súrodencov), suma sa zvyšuje – pri dvoch deťoch môže dosiahnuť približne 380 eur, pri štyroch už cez 630 eur, a pri siedmich a viac deťoch až takmer 1 012 eur mesačne.
Príspevok nemožno poberať, ak rodič už dostáva materské alebo rodičovský príspevok na to isté dieťa – výnimkou sú prípady, keď ide o súrodenecké skupiny zverené do náhradnej starostlivosti. Príspevok štát nevyplatí ani príbuzným v priamom rade (napr. starým rodičom), hoci majú dieťa zverené do starostlivosti.
|Počet detí
|Opakovaný príspevok od júla 2025
|Za jedno dieťa
|252,99 €
|Za dvoch súrodencov
|379,48 €
|Za troch súrodencov
|505,98 €
|Za štyroch súrodencov
|632,47 €
|Za piatich súrodencov
|758,97 €
|Za šiestich súrodencov
|885,47 €
|Za sedem a viac súrodencov
|1 011,96 €
Ako o príspevok požiadať?
O príspevok je potrebné požiadať písomne alebo elektronicky na úrade práce. Žiadateľ musí mať trvalý pobyt na Slovensku a osobne sa starať aspoň o jedno dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti alebo poručníctva. Príspevok sa vypláca mesačne pozadu, buď na účet, alebo v hotovosti.
Štát ho nezasiela do zahraničia, no v prípade dočasného pobytu mimo SR je možné dohodnúť spôsob výplaty s úradom. Písomné rozhodnutie sa o priznaní príspevku nevydáva, no ak vzniknú pochybnosti o splnení podmienok, úrad môže výplatu zastaviť.