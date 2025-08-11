Japonské úrady vyzvali na evakuáciu milióny ľudí po povodniach a zosuvoch pôdy na juhozápade krajiny.
V pondelok museli japonské úrady vyzvať milióny ľudí na evakuáciu z domovov kvôli silným dažďom, ktoré spôsobili povodne a zosuvy pôdy na juhozápade krajiny. Podľa dostupných informácií je viacero ľudí nezvestných.
V prefektúre Kumamoto zaplavila voda domy, obchody a autá. Hladina riek stúpla, čo strhávalo autá a poškodilo cesty. Mesto Tamana v prefektúre Kumamoto zaznamenalo do skorého pondelkového rána rekordných 37 centimetrov zrážok počas šiestich hodín.
Japonský meteorologický úrad varoval, že situácia je život ohrozujúca a okamžite musí byť zaistená bezpečnosť, pričom vyzval na ostražitosť aj v oblastiach, kde podobné katastrofy zvyčajne nehrozia. Viac než tri milióny obyvateľov v juhozápadných oblastiach dostali odporúčanie na evakuáciu a varovania. Najzávažnejšie varovania sa týkajú približne 384 000 ľudí, hlavne v prefektúre Kumamoto.
