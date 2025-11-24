Výrazný úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy 1. a 2. stupňa pred silným dažďom. Výstrahy druhého stupňa platia v okresoch: Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica a Brezno.
Očakáva sa výskyt dažďa s úhrnom zrážok okolo 80 mm.
„Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.
Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné,
ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ tvrdí SHMÚ.
Výstrahy prvého stupňa platia v okresoch Poprad, Spišská Nová Ves, Gelnica, Rožňava, Revúca, Rimavská Sobota, Poltár, Lučenec, Detva, Zvolen, Veľký Krtíš, Krupina, Levice, Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Prievidza, Turčianske Teplice a Martin. Výstrahy potrvajú od pondelka 24.11.2025 20:00 do stredy 26.11.2025 11:00.