Podľa priebežných informácií sa zranilo najmenej šesť ľudí.
V košickej mestskej časti Západ sa zrazili dve električky. Podľa priebežných informácií sa zranilo najmenej šesť ľudí. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Zrážka sa stala na Triede SNP, o čom informovala Košická krajská polícia na Facebooku.
Podľa doterajších zistení jedna električka stála na červenej, keď do jej zadnej časti narazila druhá. Električky sa nevykoľajili.
„Podľa prvotných informácií sa v električkách nachádzalo spolu približne 40 cestujúcich. Šesť osôb utrpelo zranenia nezisteného rozsahu,“ uvádza polícia. Podľa hasičov by malo ísť o ľahké zranenia.