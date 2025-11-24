Obhliadajúca lekárka nevedela vylúčiť cudzie zavinenie.
Na východe Slovenska, v obci Strážske, zomrel novorodenec. Pri pôrode údajne chýbal zdravotnícky personál, informujú tvnoviny.sk.
Chlapec zomrel v pondelok 24. novembra v skorých ranných hodinách, krátko po narodení.
Obhliadajúca lekárka na základe prvotných informácií nevedela vylúčiť cudzie zavinenie. Matka dieťaťa je aktuálne v starostlivosti lekárov.
Polícia momentálne zhromažďuje všetky informácie a zisťuje príčinu tragédie.
