Pamiatkári a ochranári trvali na okamžitom odstránení cesty.
Robotníci na Spiši vyasfaltovali približne 15-metrový úsek cesty v chránenej oblasti Pažica, známej ako Spišský Jeruzalem, informuje TA3.
„Nebol tam úmysel. Stavbári vedia, že keď sa zvýši asfalt, treba ho rýchlo niekde spratať. Ak nie niekde na skládku, tak pomôcť. Mysleli si, že pomôžu urobiť vjazd do Jeruzalema. No ale nebolo to šťastné riešenie,“ hovorí Michal Kapusta, primátor Spišského Podhradia.
Primátor kontaktoval pamiatkárov a ochranárov, ktorí trvali na okamžitom odstránení cesty.
„Je to absurdná situácia. Naozaj tam nemá čo robiť. Tak sme povedali, okamžite to musí z chráneného územia samozrejme preč,“ hovorí Tomáš Draždil, riaditeľ Správy NP Slovenský raj.
O štyri dni neskôr nelegálnu cestu rozbili a sutinu odviezli. Nápravu financovala spoločnosť, ktorej zamestnanci škodu spôsobili.