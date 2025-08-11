Parlament bude v stredu rokovať o návrhu na odvolanie ministra zdravotníctva.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky sa v stredu 13. augusta stretnú na mimoriadnej schôdzi, kde budú diskutovať o návrhu na odvolanie ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD). Schôdzu zvolal predseda parlamentu Richard Raši, taktiež z Hlas-SD.
„Jediným bodom programu 38. schôdze, zvolanej na stredu 13. augusta so začiatkom o 9.00 h, bude podaný návrh skupiny poslancov NR SR na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi,“ priblížili.
Návrh na Šaškovo odvolanie doručili do podateľne Národnej rady v piatok 8. augusta. Podľa pravidiel musí predseda parlamentu zvolať schôdzu do siedmich dní, ak je návrh podpísaný najmenej pätinou poslancov.