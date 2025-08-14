Kategórie
Aneta Gospičová TASR
dnes 14. augusta 2025 o 11:38
Čas čítania 0:41

FOTO: Polícia zachránila v Prievidzi desiatky psov žijúcich v nevhodných podmienkach. Zvieratá mali zranenia a parazity

Kategória:
Slovensko
FOTO: Polícia zachránila v Prievidzi desiatky psov žijúcich v nevhodných podmienkach. Zvieratá mali zranenia a parazity
Zdroj: Facebook / Polícia Slovenskej republiky

Psy mali k dispozícii len provizórne prístrešky s ostrými hranami, znečistenú vodu a potravu v značnom štádiu rozkladu.

Na odhalenie nelegálneho chovu psov a trestnú činnosť súvisiacu s týraním zvierat bola zameraná utorková (12. 8.) akcia enviropolície s krycím názvom Kríženec v okrese Prievidza. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

„Počas zásahu v rodinnom dome a na priľahlých pozemkoch bolo nájdených 36 živých psov a tri mŕtve šteňatá vo veku menej ako jeden týždeň. Išlo prevažne o krížencov malých plemien (čivava, špic, jazvečík), ktorí žili v nevhodných podmienkach - bez vakcinácie, bez čipovania, často so zdravotnými problémami, parazitmi a viditeľnými zraneniami,“ doplnil hovorca.

14. augusta 2025 o 6:30 Čas čítania 5:03 Parazitológ: Nebezpečné parazity na nás číhajú doma aj v zahraničí. Niektoré sa v tele človeka vyvíjajú mesiace Parazitológ: Nebezpečné parazity na nás číhajú doma aj v zahraničí. Niektoré sa v tele človeka vyvíjajú mesiace


Ako dodal, psy mali k dispozícii len provizórne prístrešky s ostrými hranami, znečistenú vodu a potravu v značnom štádiu rozkladu. Na pozemku nebolo zabezpečenie proti úniku zvierat na verejnú komunikáciu. Všetky psy za účasti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza zhabali, začipovali a umiestnili do karantény v spolupracujúcich útulkoch a občianskych združeniach po celom Slovensku.


„V súvislosti s prípadom začala polícia trestné stíhanie. Vzhľadom na prebiehajúce úkony v tomto štádiu nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ uzavrel Hájek.

policia psy
Zdroj: Facebook / Polícia Slovenskej republiky
