V prípade porušenia zákona hrozí firmám pokuta až do výšky 10 % z celosvetového obratu.
Protimonopolný úrad SR (PMÚ) začal konania voči dvom komerčným televíziám – TV Markíza a TV JOJ – pre podozrenie zo zneužitia dominantného postavenia. Podľa úradu televízie obmedzovali možnosť pretáčania reklám pri sledovaní programov z archívu, čo znížilo flexibilitu divákov.
PMÚ upozorňuje, že televízie od operátorov vyžadovali implementáciu týchto obmedzení, čo mohlo byť protisúťažné. Úrad môže v prípade porušenia zákona uložiť pokutu až do výšky 10 % z celosvetového obratu televízie za predchádzajúce účtovné obdobie. Začatie konania však ešte neznamená, že televízie pravidlá porušili.
