Odborníci varujú, že splniť tieto ciele bude technicky aj finančne náročné.
Pentagón požiadal amerických výrobcov zbraní, aby výrazne navýšili produkciu rakiet a ďalších systémov pre prípad konfliktu s Čínou. Podľa denníka The Wall Street Journal ide o dvanásť typov kľúčových zbraní, vrátane rakiet Patriot, protilodných striel dlhého doletu, rakiet Standard Missile-6 či Precision Strike Missile.
Washington chce zvýšiť výrobu až štvornásobne
Washington chce, aby firmy dokázali v priebehu niekoľkých rokov zvýšiť výrobu až na štvornásobok súčasného objemu. Armáda už napríklad zadala spoločnosti Lockheed Martin zákazku za takmer 10 miliárd dolárov na produkciu dvoch tisíc rakiet PAC-3 do roku 2026.
Odborníci však upozorňujú, že plány môžu byť nerealistické. Výroba jednej rakety trvá aj dva roky a testovanie nových dodávateľov si vyžiada ďalšie mesiace a stovky miliónov dolárov. Aj keď bol schválený dodatočný balík 25 miliárd dolárov na muníciu, podľa analytikov to nemusí stačiť.
Napriek obavám firmy ako Lockheed Martin či Raytheon už zvyšujú počet zamestnancov, rozširujú výrobu a dopĺňajú zásoby, aby sa pripravili na možné zvýšenie dopytu.