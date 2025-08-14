Nový občiansky zákonník má zaviesť aj jednorazový príspevok na mimoriadne výdavky v rámci výživného.
Ministerstvo spravodlivosti predstavilo návrh nového občianskeho zákonníka, ktorý má priniesť zmeny v oblasti uzatvárania manželstva, otcovstva, výživného a majetkových vzťahov, informuje STVR. Medzi dôvody neplatného manželstva, akými sú bigamia či príbuzenský vzťah, pribudne nový nepoctivý úmysel pri uzavretí manželstva.
Minister spravodlivosti Boris Susko uviedol, že ide o situácie, keď niekto vstupuje do manželstva s cieľom získať občianstvo alebo podobné výhody. Advokátka Lenka Kosnáčová doplnila, že sa stretla s prípadom, ktorý mohol naznačovať nekalý úmysel, a upozornila na možné sociálne aj ekonomické následky.
„Cudzinecká polícia síce má dnes možnosti, ako zrušiť takýmto občanom tretích krajín pobyt, ktorý vznikol v súvislosti s manželstvom, ale týmto návrhom sa dopĺňa aj kompetencia prokuratúry,“ vysvetlila Kosnáčová.
Nový občiansky zákonník má zaviesť aj jednorazový príspevok na mimoriadne výdavky v rámci výživného. Môže ísť napríklad o náklady na zdravotnú liečbu, zubný strojček alebo dioptrie. Kosnáčová upozornila, že pojem mimoriadny výdavok môže mať v rôznych rodinách odlišný význam, preto odporúča v dôvodovej správe uviesť viac príkladov.
Zmena v oblasti majetku
Zmení sa aj terminológia v oblasti majetkového režimu. Pojem „bezpodielové spoluvlastníctvo“ nahradí „spoločné imanie manželov“. Nová úprava bude zahŕňať širší okruh majetku a záväzkov. Rektor Právnickej fakulty Univerzity Komenského Marek Števček uviedol, že tento pojem lepšie vystihuje súhrn majetku a záväzkov, od ochranných známok až po obchodné podiely. Návrh by mal ísť do medzirezortného pripomienkového konania na jeseň.
