Španielsko bojuje s lesnými požiarmi, nasadené sú armádne jednotky a pomoc poskytujú aj Francúzsko a Taliansko.
Španielsko už tri týždne bojuje s mimoriadne vysokými teplotami a horúčavami, čo spôsobilo rozsiahle lesné požiare na severozápade a západe krajiny. Na zvládnutie tejto krízy sa zapojili aj armádne jednotky, ktoré vláda v Madride nasadila na pomoc hasičom.
Premiér Pedro Sánchez informoval, že v sobotu zorganizoval „koordinačné stretnutie“, pričom Francúzsko a Taliansko poslali hasiace lietadlá na leteckú základňu neďaleko Salamancy, aby pomohli s hasením požiarov. „Vláda naďalej pracuje na boji proti požiarom všetkými dostupnými prostriedkami,“ uviedol na platforme X.
Najhoršie postihnuté oblasti sú v regiónoch Kastília a León, Galícia, Astúria a Extremadura. Kvôli požiarom je v celej krajine uzavretých asi desať ciest a prerušená je aj železničná trať medzi Madridom a Galíciou. Záchranné zložky v Galícii zaslali obyvateľom varovné správy, aby sa vyhli postihnutým oblastiam, necestovali, ak to nie je nevyhnutné, a zdržiavali sa v interiéri.
Fire blaze reaches Madrid suburb of Tres Cantos. One man burned. Firefighters battle growing flames as dry storm generates wind up to 70km/h.— Dave Mook (@DaveMook3) August 15, 2025
Extreme temperatures in southern Europe, including Spain and Portugal, are expected to last until at least Wednesday,
Na pomoc pri hasení nasadili približne 3 500 vojakov zo špeciálnej jednotky určenej na núdzové situácie. V Španielsku je bežne hasenie požiarov zodpovednosťou jednotlivých regiónov, pričom intervenujúca vláda zasahuje len pri rozsiahlych katastrofách.
Stav pohotovosti pred horúčavami má v krajine trvať až do pondelka, keďže extrémne teploty významne zvyšujú riziko lesných požiarov.
Dym z požiarov v Španielsku a Portugalsku zasiahol aj Spojené kráľovstvo, informoval jeho meteorologický úrad. Od začiatku roka zhorelo v Španielsku viac ako 157 000 hektárov lesa, ukazuje mapa Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (Effis).