TASR
dnes 18. augusta 2025 o 13:40
Čas čítania 1:16

VIDEO: Hurikán Erin zosilnel na štvrtú kategóriu. Karibik zasiahli silné dažde a vietor o rýchlosti 215 km/h

Kategória:
Zahraničie
Zdroj: TASR/AP

Hurikán Erin, teraz štvrtá kategória, ohrozuje Karibik prívalovými povodňami a zosuvmi.

  • Silný hurikán Erin zasiahol časť Karibiku a spôsobil vážne problémy. Intenzívne dažde môžu priniesť riziko prívalových povodní a zosuvov pôdy.
  • Erin sa v nedeľu večer stal extrémne nebezpečným hurikánom štvrtej kategórie s vetrami dosahujúcimi rýchlosť 215 km/h.
  • Meteorológovia varujú pred jeho ďalším zosilnením a rozšírením počas nasledujúcich 12 hodín.
  • Erin bol prvým atlantickým hurikánom tejto sezóny, ktorý v sobotu krátko zosilnel na piatu kategóriu s vetrami dosahujúcimi 260 km/h, ale následne zoslabol.

Citát: „Najvyššiu kategóriu dosiahol len niečo vyše 24 hodín po tom, čo zosilnel z prvej kategórie,“ dodali vedci, ktorí upozorňujú na takéto rýchle zmeny v dôsledku globálneho otepľovania.

Širší kontext: Očakáva sa, že v noci na pondelok prinesie búrkové podmienky na súostrovie Turks a Caicos a juhozápadné Bahamy. Následne by mal postupne slabnúť, aj keď zostane nebezpečným a veľkým hurikánom do polovice týždňa, uviedlo americké Národné centrum pre hurikány v Miami.

V nedeľu o 23.00 h miestneho času sa Erin nachádzal asi 205 kilometrov východne od ostrova Grand Turk. Vplyv vonkajších pásiem hurikánu už pocítili Portoriko a Panenské ostrovy, kde spôsobil výpadky elektriny pre približne 147-tisíc odberateľov, informovala spoločnosť Luma Energy. Kvôli hurikánu bolo zrušených viac ako 20 letov. Po oslabení vetra a dažďa Pobrežná stráž povolila znovuotvorenie všetkých prístavov v tejto oblasti.

Počasie Správy počasie Správy zo sveta
Náhľadový obrázok: TASR/AP
