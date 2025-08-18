Hurikán Erin, teraz štvrtá kategória, ohrozuje Karibik prívalovými povodňami a zosuvmi.
- Silný hurikán Erin zasiahol časť Karibiku a spôsobil vážne problémy. Intenzívne dažde môžu priniesť riziko prívalových povodní a zosuvov pôdy.
- Erin sa v nedeľu večer stal extrémne nebezpečným hurikánom štvrtej kategórie s vetrami dosahujúcimi rýchlosť 215 km/h.
- Meteorológovia varujú pred jeho ďalším zosilnením a rozšírením počas nasledujúcich 12 hodín.
- Erin bol prvým atlantickým hurikánom tejto sezóny, ktorý v sobotu krátko zosilnel na piatu kategóriu s vetrami dosahujúcimi 260 km/h, ale následne zoslabol.
Citát: „Najvyššiu kategóriu dosiahol len niečo vyše 24 hodín po tom, čo zosilnel z prvej kategórie,“ dodali vedci, ktorí upozorňujú na takéto rýchle zmeny v dôsledku globálneho otepľovania.
Tropical Atlantic remains interesting this morning as the east coast is on alert for intense coastal and marine impacts from hurricane #Erin which appears to be ramping up again. It also continues left of track which only brings its coastal impacts closer to the eastern USA… pic.twitter.com/QA5YrHdrl0— Jim Cantore (@JimCantore) August 18, 2025
Širší kontext: Očakáva sa, že v noci na pondelok prinesie búrkové podmienky na súostrovie Turks a Caicos a juhozápadné Bahamy. Následne by mal postupne slabnúť, aj keď zostane nebezpečným a veľkým hurikánom do polovice týždňa, uviedlo americké Národné centrum pre hurikány v Miami.
V nedeľu o 23.00 h miestneho času sa Erin nachádzal asi 205 kilometrov východne od ostrova Grand Turk. Vplyv vonkajších pásiem hurikánu už pocítili Portoriko a Panenské ostrovy, kde spôsobil výpadky elektriny pre približne 147-tisíc odberateľov, informovala spoločnosť Luma Energy. Kvôli hurikánu bolo zrušených viac ako 20 letov. Po oslabení vetra a dažďa Pobrežná stráž povolila znovuotvorenie všetkých prístavov v tejto oblasti.
Prečítaj si aj tieto články:
Wind and rain lashed St. Thomas on Sunday as Hurricane #Erin’s outer bands swept across the Virgin Islands.— WeatherNation (@WeatherNation) August 17, 2025
The National Weather Service warned Erin’s outer bands would produce 2 to 4 inches of rain across the Virgin Islands and Puerto Rico, with isolated totals of 6 inches… pic.twitter.com/XWB6GQOwVF