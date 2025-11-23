Zatiaľ čo EÚ zdôrazňuje suverenitu Ukrajiny a jej európsku budúcnosť, USA predložili 28-bodový plán s výraznými ústupkami Moskve, o ktorom sa rokuje v Ženeve.
Akýkoľvek dôveryhodný a udržateľný mierový plán by mal predovšetkým zastaviť zabíjanie a ukončiť vojnu, pričom by nemal zasievať semená budúceho konfliktu, vyhlásila v nedeľu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach. Hranice Ukrajiny podľa nej nemožno meniť silou a dôležitý je pre ňu návrat unesených ukrajinských detí.
In addition to the elements necessary for a just and lasting peace and Ukraine's sovereignty:— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 23, 2025
any agreement must include the return of Ukrainian children abducted by Russia.
We will not rest until every single one of them is reunited with their families, in their homes. pic.twitter.com/LQaGK85LLr
EÚ bude pokračovať v spolupráci s Ukrajinou
„Dohodli sme sa na hlavných prvkoch potrebných pre spravodlivý a trvalý mier a suverenitu Ukrajiny,“ povedala von der Leyenová. Uviedla tri z týchto bodov: hranice nemôžu byť menené silou; ako v prípade suverénneho národa, nemôžu existovať obmedzenia pre ukrajinské ozbrojené sily, ktoré by nechali krajinu zraniteľnú voči budúcemu útoku, čím by zároveň oslabovali aj európsku bezpečnosť; centralita Európskej únie pri zabezpečení mieru pre Ukrajinu musí byť plne reflektovaná.
Ukrajina musí mať podľa predsedníčky EK slobodu a suverénne právo rozhodnúť o svojej vlastnej budúcnosti. „Vybrali si európsku budúcnosť. Začína to obnovou krajiny, jej integráciou do nášho jednotného trhu a našej obranno-priemyselnej základne a nakoniec aj pripojením sa k našej Únii,“ povedala. Leyenová ďalej uviedla, že EÚ bude pokračovať v spolupráci s Ukrajinou, členskými štátmi, tzv. koalíciou ochotných a Spojenými štátmi, aby podľa jej slov dosiahli skutočný pokrok na ceste k mieru. Dôležité je, aby postupovali vpred ako partneri.
Vrátenie detí do rodín je priorita EÚ
Pre ňu osobne je dôležitý kľúčový prvok, ktorý musí byť súčasťou akejkoľvek dohody, a to návrat všetkých ukrajinských detí, ktoré Rusko unieslo. Tieto únosy označila za najväčšiu hrôzu, ktorú vojna Ruska rozpútala. „Desiatky tisíc chlapcov a dievčat zostávajú uväznené v Rusku. Vystrašené a túžiace po svojich blízkych. Musíme tieto deti postaviť na vrchol svetovej agendy,“ uviedla predsedníčka EK.
Dodala, že preto spoločne s Ukrajinou a Kanadou zorganizujú summit Medzinárodnej koalície za návrat ukrajinských detí a budú pokračovať v práci, kým sa každé jedno z detí nevráti späť k svojej rodine.
USA predložili iné podmienky
USA predložili Ukrajine 28-bodový mierový plán, ktorý okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO, zatiaľ čo Rusko bude opäť prijaté do skupiny G8 a zmiernia sa sankcie uvalené na Moskvu za inváziu na Ukrajinu.
O tomto mierovom pláne v nedeľu v Ženeve rokujú zástupcovia Ukrajiny, Británie, Francúzska a Nemecka s predstaviteľmi USA.