Plán má zlepšiť dostupnosť, kvalitu a udržateľnosť bývania a podporiť členské štáty pri riešení bytovej krízy.
Európska komisia (EK) vo štvrtok privítala odporúčania Poradnej rady pre otázky bývania o tom, ako riešiť pretrvávajúcu bytovú krízu, ktorá postihuje milióny ľudí v celej Európe. Expertná skupina, ktorú EK vymenovala v júni, bola poverená úlohou poskytnúť konkrétne politické odporúčania pre eurokomisiu pri príprave Európskeho plánu dostupného bývania.
Odporúčania, ktoré boli zverejnené, sa zaoberajú témami od sociálneho bývania a ochrany najzraniteľnejších osôb až po stavebné a urbanistické plánovanie. V odporúčaní je viac ako 13 000 odpovedí prijatých prostredníctvom verejnej konzultácie, ktoré zdôrazňujú potrebu riešiť jednu z najdôležitejších výziev, ktorým EÚ čelí.
Eurokomisár pre energetiku a bývanie Dan Jorgensen privítal úsilie Poradnej rady pre otázky bývania a najmä vypracovanie kvalitnej expertízy v rekordnom čase. „Tento príspevok posilňuje moje odhodlanie predložiť ambiciózny a komplexný Európsky plán dostupného bývania, ktorý ponúkne úľavu, dôstojnosť a príležitosti občanom v celej Európe. Nápady a postrehy rady osvetľujú cestu k skutočnej a trvalej zmene pre náš kontinent. Príliš veľa ľudí trpí touto krízou, nastal čas konať,“ opísal situáciu Jorgensen.
Plán, ktorého prijatie je naplánované do konca tohto roka, načrtne opatrenia na zvýšenie dostupnosti, udržateľnosti a kvality bývania v Európe. Komisia spresnila, že tento plán podporí členské štáty EÚ, regióny a miestne orgány pri prekonávaní systémových problémov a uľahčení verejných aj súkromných investícií s cieľom zabezpečiť, aby mal každý v Európe miesto, ktoré môže nazvať domovom.